HOUGHTON COUNTY

HOUGHTON COUNTY SHERIFF

Steve Laux (R): 1,662

Brian McLean (R): 2,831

____________________

COUNTY OPERATING MILLAGE

Yes: 5,218 No: 1,716

____________________

Calumet Township Trustee (vote for no more than 4)

THOMAS HELPPI (R):

PAUL A LEHTO (R):

JEFF WEST (R):

DAVID YEO (R):

ROBERT J ZANDER (R):

____________________

Calumet Colosseum Community Center Millage

Yes: 872 No: 405

____________________

Quincy/Franklin/Ripley Fire Department Fund Millage

Yes: 223 No: 77

Franklin Township Fire Apparatus Millage

Yes: 230 No: 70

Franklin Township Road Millage

Yes: 227 No: 72

____________________

Hancock City Fire Department Millage

Yes: 762 No: 136

____________________

City of Houghton Waterfront Parking Deck Proposal

Yes: 830 No: 226

____________________

Laird Township Road Millage

Yes: 134 No: 41

Laird Township Fire Department Millage

Yes: 148 No: 27

Laird Township Ambulance Fund Millage

Yes: 148 No: 28