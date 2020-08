IRON COUNTY

COUNTY ROAD COMMISSIONER (vote for not more than 1)

Ray Margoni (D): 52

Ernest Schmidt (D): 69

____________________

COUNTY CENTRAL DISPATCH/911 MILLAGE

Yes: 197 No: 90

____________________

Bates Township Trustee (vote for not more than 2)

Jane Adams (R): 98

Michael Franzene (R): 137

Mark Gasperini (R): 89

____________________

Iron River Township Trustee (vote for not more than 2)

Douglas Bruster (R): 106

Mary Froblom (R): 90

Mike Sheehy (R): 148

____________________

Mastodon Township Clerk (vote for not more than 1)

Jim Erickson (R): 58

Jan Lemke (R): 88