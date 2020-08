MARQUETTE COUNTY

COUNTY TREASURER

Nicholas Laporte Benson (D): 5,898

Russell Pomeroy (D): 4,410

COUNTY MINE INSPECTOR (vote for not more than 1)

Steven Bertucci (D): 3,854

John Hamel (D): 3,130

Allan Koski (D): 3,537

COUNTY DRAIN COMMISSIONER (vote for not more than 1)

Paul Altobello (D): 4,629

Mike Farrell (D): 5,540

COUNTY COMMISSIONER 2ND DISTRICT (vote for not more than 1)

Joe Derocha (D): 1,436

Sterling Schultz (D): 751

COUNTY MARQ-TRAN MILLAGE

Yes: 10,905 No: 3,141

NEGAUNEE PUBLIC SCHOOLS BONDING PROPOSAL

Yes: 1,662 No: 876

Champion Township Supervisor (vote for not more than 1)

Betty Ann Brotherton (D): 25

Christopher Pelkola (D): 28

Lee Tonge (D): 26

Champion Township Trustee (vote for not more than 2)

Jeremy Bowen (D): 20

Sonia D. Lapin (D): 64

Susan Little (D): 31

Ishpeming Township Clerk (vote for not more than 1)

Carrie Phillips (D): 320

Aaron Yunker (D): 363

Ishpeming Township Trustee (vote for not more than 2)

Charles Johnson (D): 300

Curt Sjoholm (D): 465

Michelle Wickstrom (D): 282

Marquette Senior Center Millage

Yes: 3,683 No: 316

Marquette Township Supervisor (vote for not more than 1)

Lyn Durant (D): 501

David Wiegand (D): 246

Michigamme Township Trustee (vote for not more than 2)

Julia Anderson-Leake (D): 74

Donald Deroche (D): 48

Laura Mattson (D): 46

Ed Olson (D): 39

Powell Township Operating Millage

Yes: 161 No: 101

Sands Township Operating Millage

Yes: 478 No: 75

Sands Township Library Millage Renewal

Yes: 440 No:113

Skandia Township Treasurer (vote for not more than 1)

Alice Anderson (D): 89

Michelle Dolby (D): 50

Skandia Township Library Millage Renewal

Yes: 152 No: 66

Skandia Township Road Millage

Yes: 187 No: 31

Tilden Township Trustee (vote for not more than 2)

Paul Altobello (D): 117

James M. Manty (D): 121

Craig Marietti (D): 146

Tilden Township Road Millage

Yes: 243 No: 55

Turin Township Treasurer (vote for not more than 1)

Maggie Hansen (D): 25

Jackie Kayser (D): 14