ONTONAGON COUNTY

ONTONAGON COUNTY SHERIFF (vote for not more than 1)

Dale Rantala (D): 799

Matt Weaver (D): 341

____________________

COUNTY AMBULANCE MILLAGE

Yes: 1,430 No: 325

____________________

COUNTY TRANSIT MILLAGE

Yes: 1,253 No: 492

____________________

COUNTY SEPARATE TAX LIMITATIONS

Yes: 1,305 No: 403

____________________

GOGEBIC-ONTONAGON COMMUNITY ACTION AGENCY SENIOR PROGRAM MILLAGE

Yes: 1,451 No: 293

____________________

Bergland Township Maintenance, Fire Department, and Cemetery Operations Millage

Yes: 98 No: 24

____________________

Haight Township Fire Protection Millage

Yes: 38 No: 10